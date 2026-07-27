Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Patricio / Reuters Фото: Jose Patricio / Reuters

Переходы футболистов из клуба в клуб, даже порой к непримиримым соперникам, давно стали нормой. Игроки пытаются найти, где комфортнее или где больше платят. Такое понятие, как «верность клубу», в наши дни — большая редкость. Поэтому в историях футболистов, которые, несмотря на звездный статус, навсегда оставались там, где и начинали карьеру, есть некий налет романтики, которого нынешнему футболу иногда так не хватает.

Начать хочется с невероятного Рожерио Сени. Он играл на позиции вратаря в бразильском клубе «Сан-Паулу» и стал легендой. И дело даже не в том, что голкипер провел за команду 23 сезона. Есть еще одно обстоятельство, которое позволяет Сени оставить за собой статус абсолютно уникального футболиста всех времен, — на его счету 131 гол за карьеру. Нет-нет, речь не о пропущенных мячах, а о забитых. И забивал он не только с пенальти: штрафные удары в его исполнении частенько доходили до цели.

Однажды в 2005 году в Кубке Либертадорес, где «Сан-Паулу» играл против мексиканской команды «Тигрес», вратарь едва не оформил хет-трик. Это не байка и не шутка. Дважды он забивал со штрафных, а когда пытался реализовать пенальти, мяч отразила перекладина. Ну а дубль вратаря в официальном матче в серьезном турнире — тоже уникальное достижение. А таких дублей у Рожерио четыре. В том же 2005-м голкипер поразил ворота соперника 21 раз за год. Только вдумайтесь в эту цифру.

Для сравнения: лучший бомбардир РПЛ сезона-2025 Джон Кордоба забил 17 голов. А в 2006 году Рожерио Сени совершил еще один футбольный подвиг. В матче с «Крузейро» он не только сделал дубль, забив со штрафного и с пенальти, но и отразил одиннадцатиметровый. Естественно, Сени стал символом «Сан-Паулу». Ведь в футболке этого клуба он провел 1136 матчей. Это тоже абсолютный рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Владимир Осипов