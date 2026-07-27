Жителя Удмуртии приговорили к 8 годам колонии за разбой и угон автомобиля

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 22летнему жителю Ижевска за разбойное нападение и угон автомобиля (ст. 162 и 166 УК РФ), совершенные в марте 2023 года. Об этом сообщает объединенная прессслужба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как установил суд, обвиняемый сговорился с 46летним знакомым, чтобы напасть на потерпевшего. По разработанному плану подсудимый договорился с потерпевшим во «ВКонтакте», после чего они на автомобиле последнего приехали в его квартиру в Сарапульском районе и стали вместе распивать спиртные напитки. Когда пострадавший уснул, фигурант сообщил об этом соучастнику, который сразу прибыл к ним. Вдвоем злоумышленники напали на него и похитили имущество на общую сумму 456 тыс. рублей и угнали автомобиль.

Подсудимый также привлекался по статье о легализации денежных средств (ст. 174 УК), однако суд не нашел в его действиях состава этого преступления и оправдал по эпизоду.

Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении второго участника уголовное дело выделено в отдельное производство — это связано с тем, что он заключил контракт о прохождении военной службы.