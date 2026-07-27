В Перми от жары пострадали девять человек

На прошлой неделе с симптомами теплового удара за медицинской помощью обратились девять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ Прикамья «Пермская станция скорой медицинской помощи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, 27 июля ожидается пик температуры — в Перми она может достигнуть 36°C.

При этом вчера был установлен новый суточный рекорд температуры для 26 июля. Из-за высокой влажности температура в краевой столице ощущалась как 39°C при 32,8°C зафиксированных.