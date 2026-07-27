В Перми от жары пострадали девять человек
На прошлой неделе с симптомами теплового удара за медицинской помощью обратились девять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ Прикамья «Пермская станция скорой медицинской помощи».
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Напомним, что, согласно прогнозам синоптиков, 27 июля ожидается пик температуры — в Перми она может достигнуть 36°C.
При этом вчера был установлен новый суточный рекорд температуры для 26 июля. Из-за высокой влажности температура в краевой столице ощущалась как 39°C при 32,8°C зафиксированных.