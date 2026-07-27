В Удмуртии начали применять иммунотерапию для лечения нейробластомы у детей

В Республиканской детской клинической больнице Удмуртии внедрили иммунотерапию для лечения нейробластомы — одной из самых агрессивных злокачественных опухолей у детей. Ранее пациентов с этим диагнозом направляли в федеральные центры, теперь лечение доступно в республике. Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Теперь в республике для борьбы с этим заболеванием будем использовать не только хирургическое лечение, химио- и лучевую терапию, но и возможности собственной иммунной системы организма — иммунотерапию. С помощью специальных препаратов она помогает иммунным клеткам распознавать и уничтожать опухоль. Раньше для такого лечения маленьких пациентов приходилось направлять в федеральные центры»,— рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Нейробластома развивается из незрелых клеток-предшественников симпатической нервной системы. До 90% случаев диагностируют у детей до пяти лет, чаще всего — на первом году жизни. В РДКБ иммунотерапию проходят дети с нейробластомой забрюшинного пространства высокой группы риска.

«Это один из самых современных методов, который входит в международные стандарты помощи детям с нейробластомой высокой группы риска. Пациенты проходят пять последовательных курсов лечения, каждый из которых длится 35 дней»,— поделилась заведующая гематологическим отделением РДКБ Елена Богатырева.

Перед внедрением метода врачи онкогематологического отделения и отделения реанимации РДКБ прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.

Карина Пырина