За первое полугодие ФССП взыскала с должников по алиментам 53,3 млрд руб.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по запросу «Ъ» представила данные об алиментных обязательствах россиян за первую половину 2026 года. Как оказалось, за шесть месяцев приставы взыскали с должников 53,3 млрд руб. алиментов. Это на 7,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года (+17%). При этом число уголовных дел по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) немного сократилось: за январь—июнь 2025 года было возбуждено 28,6 тыс. дел, а за половину текущего года — 27,4 тыс. Снизилось и число административных производств: на конец июня приставы зафиксировали 50 тыс. административных правонарушений — это на 3,5 тыс. меньше, чем в первое полугодие 2025 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас в реестре должников по алиментам содержится около 300 тыс. имен — и «примерно такое же количество было на начало 2026 года». Из них 82,5% — мужчины, а 17,5% — женщины. В 2025 году директор службы Дмитрий Аристов сообщал, что доля женщин-неплательщиков составляет 17%, мужчин — 83%.

Руководитель Центра международного права Сергей Охотин особо отмечает эффективность ст. 67.1 закона «Об исполнительном производстве», которая позволяет при долге свыше 10 тыс. руб. ограничивать неплательщика в праве управления автомобилем. "Как показывает наша юридическая практика, эта мера, наряду с запретом на выезд за границу при аналогичном пороге долга, работает безотказно. Риск лишиться привычной мобильности или сорвать рабочую поездку заставляет должников находить средства быстрее, чем стандартный арест банковских счетов«,— поясняет эксперт. По словам господина Охотина, современное исполнительное производство «эволюционировало в прагматичную систему», где копить алиментные долги стало экономически и социально невыгодно. И это работает гораздо эффективнее классической «карательной» модели, заключает эксперт.

Подробнее — в материале «Автомобиль — не роскошь, а средство выбивания долгов».