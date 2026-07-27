За первое полугодие ФССП взыскала с должников по алиментам 53,3 млрд руб.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по запросу «Ъ» представила данные об алиментных обязательствах россиян за первую половину 2026 года. Как оказалось, за шесть месяцев приставы взыскали с должников 53,3 млрд руб. алиментов. Это на 7,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года (+17%). При этом число уголовных дел по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) немного сократилось: за январь—июнь 2025 года было возбуждено 28,6 тыс. дел, а за половину текущего года — 27,4 тыс. Снизилось и число административных производств: на конец июня приставы зафиксировали 50 тыс. административных правонарушений — это на 3,5 тыс. меньше, чем в первое полугодие 2025 года.
В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас в реестре должников по алиментам содержится около 300 тыс. имен — и «примерно такое же количество было на начало 2026 года». Из них 82,5% — мужчины, а 17,5% — женщины. В 2025 году директор службы Дмитрий Аристов сообщал, что доля женщин-неплательщиков составляет 17%, мужчин — 83%.
Руководитель Центра международного права Сергей Охотин особо отмечает эффективность ст. 67.1 закона «Об исполнительном производстве», которая позволяет при долге свыше 10 тыс. руб. ограничивать неплательщика в праве управления автомобилем. "Как показывает наша юридическая практика, эта мера, наряду с запретом на выезд за границу при аналогичном пороге долга, работает безотказно. Риск лишиться привычной мобильности или сорвать рабочую поездку заставляет должников находить средства быстрее, чем стандартный арест банковских счетов«,— поясняет эксперт. По словам господина Охотина, современное исполнительное производство «эволюционировало в прагматичную систему», где копить алиментные долги стало экономически и социально невыгодно. И это работает гораздо эффективнее классической «карательной» модели, заключает эксперт.
Подробнее — в материале «Автомобиль — не роскошь, а средство выбивания долгов».
Увеличение объемов взысканных алиментов Федеральной службой судебных приставов (ФССП) наблюдается на фоне усиления мер воздействия на должников. За последние годы отмечается значительный рост ежегодного объема взысканий: с 17 млрд рублей в 2019 году до 66 млрд рублей в 2023 году. Этому способствует применение различных санкций, включая арест имущества, удержание средств из зарплаты, арест банковских счетов, а также ограничение права управления транспортными средствами и запрет на выезд за границу. Например, в 2023 году взыскания через ограничение на вождение принесли 154 млн рублей, а запрет на выезд из РФ — 18 млн рублей.
Дополнительно, с мая 2025 года в России заработал открытый реестр должников по алиментам. В него включаются данные о лицах, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также объявленных в розыск. По оценкам, в реестр может попасть около 133 тыс. человек. Также рассматриваются дополнительные ограничения для неплательщиков, такие как запрет на работу на муниципальных и государственных должностях, пользование госуслугами и получение кредитов. Исключением из правил приостановки исполнительных производств являются алименты, которые продолжают взыскивать даже с участников СВО.