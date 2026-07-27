В Астрахани мужчину обвиняют в финансировании иноагентов через донаты

В Астрахани в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханцу грозит 4 года за переводы иноагентам

Фото: Астраханская полиция Астраханцу грозит 4 года за переводы иноагентам

Фото: Астраханская полиция

По оперативным данным, подозреваемый заинтересовался в интернете роликами на тему борьбы с коррупцией. Видео были опубликованы на канале организации, внесенной в реестр иноагентов, а впоследствии — в перечень нежелательных в России объединений.

Во время просмотра астраханец перешел по ссылке под видео на платежную платформу и пожертвовал экстремистской организации 500 руб. В дальнейшем мужчина в течение года регулярно переводил деньги на ее счет. В данный момент подозреваемый задержан и находится под домашним арестом.

Марина Окорокова