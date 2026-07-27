В Персидском заливе неожиданно наступило перемирие. Соединенные Штаты объявили о прекращении массированных ударов по Ирану — такое решение принял Дональд Трамп. Многие эксперты считают, что подобные удары неэффективны и не способны изменить ситуацию. Как известно, одними бомбардировками войну не выиграть. Эта мысль давно стала крылатой благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны». Однако главная проблема даже не в этом. Куда важнее последствия американских ударов и ответных действий Ирана для мировых финансовых рынков — а они оказываются весьма существенными. Что происходит на глобальном рынке? Какие тренды развиваются в России? И какие действия могут предпринимать инвесторы, исходя из сложившейся ситуации? Ответы на эти вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Помимо ситуации на нефтяном рынке, для США есть и более серьезная проблема. Стратегические нефтяные резервы сократились примерно до 311 млн баррелей, при этом начала снижаться и добыча нефти. Это усиливает инфляционные ожидания и повышает доходность американских гособлигаций. А именно это сейчас самый опасный фактор для американской экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 4,7%, что заметно увеличивает стоимость обслуживания госдолга. Более того, глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк больше не будет покупать долгосрочные казначейские бумаги. Рост доходности делает кредиты дороже, бьет по ипотеке, строительству и экономике в целом. Это также говорит о том, что мировые инвесторы постепенно уходят от американских облигаций как главного защитного актива и все чаще выбирают золото.

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