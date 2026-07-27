В Перми будут судить администраторов СИМ-бокса

Прокуратура Ленинского района Перми направила в суд уголовное дело в отношении двоих участников преступной группы, обвиняемых незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и легализации денежных средств. Об этом сообщают пресс-службы краевой прокуратуры и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Как установило следствие, в сентябре 2025 года трое жителей Перми, включая одного несовершеннолетнего, которого фигуранты вовлекли в совершение преступлений, вступили в состав организованной группы под руководством анонимного куратора. Они закупили партию сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, и установили в одной из съемных квартир абонентский терминал пропуска трафика - сим-бокс. Оборудование позволило принимать телефонные вызовы через сеть Интернет, в том числе из-за рубежа, и передавать их в сеть радиотелефонной связи под видом местных звонков. Используя незаконно установленный абонентский терминал пропуска трафика, с сентября по октябрь 2025 года неустановленные соучастники стали совершать мошенничества в отношении граждан различных регионов России. Для конспирации находившиеся в Перми участники организованной группы регулярно меняли сим-карты, а также постоянно снимали на короткий срок различные квартиры.

В ходе обысков квартир изъято около 400 сим-карт. Общая сумма ущерба составила 5 млн руб. Доходы от преступной деятельности легализовывались. В незаконную деятельность также был вовлечен несовершеннолетний.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В отношении несовершеннолетнего участника преступной группы уголовное дело расследовалось в отдельном производстве, в настоящее время оно рассматривается в суде.