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Арзамасская АНО направит 22 млн рублей на спортплощадку в Абхазии

Автономная некоммерческая организация «Агентство гостеприимства и развития территорий "Арзамас 450"» из Нижегородской области заключила договор на устройство спортивной площадки в Абхазии почти за 22 млн руб. Муниципальную закупку провели у единственного поставщика, исполнитель не указан.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Обустроить спортивную площадку необходимо в селе Псху Сухумского района за 45 календарных дней после заключения договора.

Галина Шамберина