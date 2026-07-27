Арзамасская АНО направит 22 млн рублей на спортплощадку в Абхазии
Автономная некоммерческая организация «Агентство гостеприимства и развития территорий "Арзамас 450"» из Нижегородской области заключила договор на устройство спортивной площадки в Абхазии почти за 22 млн руб. Муниципальную закупку провели у единственного поставщика, исполнитель не указан.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Обустроить спортивную площадку необходимо в селе Псху Сухумского района за 45 календарных дней после заключения договора.