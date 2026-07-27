На Пхукете задержали россиянина по запросу России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание россиян по запросам иностранных государств, особенно США, в третьих странах, таких как Таиланд, является распространенной практикой. С 2008 года по запросам США было арестовано более 70 российских граждан в разных странах мира, включая Таиланд, что вызывает обеспокоенность МИД России. МИД РФ призывает граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за рисков задержаний по американским запросам, напоминая о двустороннем договоре о выдаче между Таиландом и США.

Существуют прецеденты, когда Россия сама объявляла в международный розыск граждан, подозреваемых в различных преступлениях, и добивалась их экстрадиции. Например, Россия договорилась с Таиландом об экстрадиции обвиняемого Игоря Гужина. Для объявления человека в международный розыск и последующей экстрадиции необходимо возбуждение уголовного дела и заочный арест, что является обязательным условием для взаимодействия по линии Интерпола и правовой помощи с другими государствами. В 2025 году Генпрокуратура России вынесла 863 решения об экстрадиции по запросам иностранных государств.