«Парма» подписала американского легионера из БК «Уралмаш»

Состав пермской баскетбольной команды пополнился американским тяжелым форвардом Тайреллом Нельсоном (205 см, 107 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

Прошедшие три сезона игрок провел в «Уралмаше», став одним из ключевых игроков команды и неоднократно становясь MVP напряженных матчей. В сезоне 2025/26 за 40 игр он в среднем набирал 10.9 очка, собирал 4.8 подбора, отдавал 1.5 передачи за 23 минуты на паркете.

Ранее выступал за хорватский «Сплит» (серебряный призер национального чемпионата) и бельгийский «Лимбург Юнайтед» (обладатель Кубка Бельгии и MVP турнира). Также играл в Финляндии (бронзовый призер национального чемпионата), Украине (обладатель Кубка страны), Израиле и Грузии.

Соглашение между игроком и «Бетсити Парма» заключено по схеме «1+1».