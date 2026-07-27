Жителя Орска обвиняют в применении насилия в отношении сотрудницы горбольницы

Прокуратура Октябрьского района Орска утвердила обвинительное заключение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам) в отношении 53-летнего жителя. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 3 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в приемное отделение городской больницы Орска и потребовал вывести свою супругу, которая проходила лечение в отделении травматологии. Ему объяснили, что часы приема посетителей закончены, и предложили прийти на следующий день.

Фигурант стал «выражаться нецензурной бранью в отношении медсестры, после чего нанес ей удар рукой по лицу».

Руфия Кутляева