В Самаре банкротом признана фирма-владелец недостроенного ТЦ на Авроре

Арбитражный суд Самарской области признал ООО «Коммерческая фирма АТТИС» несостоятельным. В отношении компании открыто конкурсное производство — его срок составит четыре месяца. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Основанием для признания фирмы банкротом стал иск регионального управления Федеральной налоговой службы. Долг компании перед бюджетом достиг 12,9 млн рублей — в сумму включены налоговые платежи и начисленные пени.

ООО «Коммерческая фирма АТТИС», зарегистрированное в Самаре в 1993 году, владеет недостроенным торгово-развлекательным комплексом на месте бывшей табачной фабрики — на пересечении улиц Авроры и Дыбенко. Возведение объекта началось в 2000-х годах, но стройку не завершили. В настоящее время земельный участок с недостроем выставлен на продажу.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», компания аффилирована с депутатом Самарской губернской думы Александром Милеевым. Руководит организацией Владимир Рябушкин, учредитель — Светлана Круглова.

Георгий Портнов