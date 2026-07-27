В Самарской области стартовала расчистка озера Приказное по госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Цель проекта — улучшить экологическое состояние водоема и создать благоприятные условия для ближайшего села, в котором проживают более шести тыс. человек. Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды Самарской области Фото: Минприроды Самарской области

Подготовительный этап работ включал обследование акватории и разработку проектносметной документации, которая была готова в 2025 году. Проектный объем изымаемого грунта составляет порядка 30 тыс. куб. м.

На объекте задействована экскаваторамфибия, длиннорукий экскаватор, две баржиплощадки для транспортировки грунта и самосвалы. Для точного контроля параметров расчистки озеро разделили на секторы с помощью поперечников. После разработки ила на каждом секторе геодезисты проведут проверку фактических глубин.

Завершить расчистку планируют до конца 2026 года. По окончании работ подрядчик демонтирует временные технологические площадки, приведет территорию в первоначальный вид и накроет карты складирования грунта плодородным слоем.

Помимо озера Приказное, в этом году в Самарской области по госпрограмме расчистят два пруда — в Исаклинском и Шигонском районах. Кроме того, по нацпроекту «Экологическое благополучие» в регионе продолжается расчистка реки Сызранка.

Георгий Портнов