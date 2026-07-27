Инвестиции отложили до лучших цифр

Очередное снижение ключевой ставки до 14% не станет поводом для активных инвестиций в развитие. При таком показателе инвестпроекты компаний все еще нерентабельны, говорят опрошенные “Ъ FM” предприниматели. Поводов для опасений у них предостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила усиление шока предложения из-за атак на склады маркетплейсов. В ЦБ считают, что проинфляционные риски пока преобладают над дезинфляционными. Сигнал ЦБ явно стал более жестким. Регулятор, конечно, снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд, но Эльвира Набиуллина тут же намекнула, что повышение показателя возможно в будущем. «Дергать» ключ вверх желания нет, хотя инфляцию никто не отменял, сказала глава Банка России.

Аналитики полагают, что сложностей регулятору добавляют слабый рубль и бюджетный фактор. Высокая ставка лишает бизнес новых инвестиций, говорит президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев:

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

«Бизнес не будет активно инвестировать деньги ни при 14%, ни при 13%, потому что любой здравомыслящий человек понимает: взять деньги легко, а вот отдавать… Банк — это та организация, которая в солнечную погоду выдает вам зонтик, а в дождливую его забирает. Кредитоваться под 16-17% годовых — это утопия. Возьмите США, Евросоюз, Японию — там нет ставок выше 5%».

В новый среднесрочный макропрогноз ЦБ заложил снижение дефицита бюджета до нуля только в 2029 году.

В связи с этим ожидания регулятора по инфляции выросли с 5% до 6-7% по итогам 2026 года. Кроме того, прогноз по средней ставке на 2027 год тоже повысился. Но вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова не ждет антиинфляционного эффекта от жесткой денежно-кредитной политики. По ее словам, для этого нет оснований:

«К сожалению, это глубокое разочарование. Ситуация сейчас требует вообще других подходов. Многие, и Центробанк в том числе, последние годы рассуждали, что вызовы становятся слишком быстрыми, стремительными и уже системными. Поэтому, конечно, это будет еще более затянувшийся период, который не даст возможности быстрого реагирования, перестройки экономики в текущих экономических условиях».

Топливный кризис стал неприятным фоном заседания ЦБ. Однако регулятор оценил скачок цен и рост инфляционных ожиданий на фоне перебоев с бензином как временные и разовые. Если вторичных эффектов не будет, то на позицию по ставке этот кризис не повлияет. Ситуация в макроэкономике позволяет и дальше снижать ставку, отметил в беседе с “Ъ FM” президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани:

«Это, конечно, хорошая новость для рынка, потому что все-таки экономика находится в ситуации напряжения. Жесткая политика очень сильно ударила по состоянию многих компаний. Соответственно, растут долги. Не все ждали снижения процентной ставки, но оно случилось, потому что инфляционный риск, связанный с топливным кризисом, видно, меньше».

Согласно новым оценкам, ЦБ не ждет однозначной цифры ставки ранее 2028-го.

О том, что регулятор не снизит показатель до 9% к концу 2026 года, также говорил в мае глава РСПП Александр Шохин. При этом в июле он предупредил о риске «осенних банкротств» при отказе ЦБ от политики смягчения ставки. Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 11 сентября. Собеседники “Ъ FM” считают, что очередного снижения на 0,25% не хватит для инвестиционного ренессанса. Логика бизнеса простая: чем мягче монетарная политика, тем проще развиваться.

Леонид Пастернак