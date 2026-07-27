В Прикамье вырос размер среднего POS-кредита

В июне 2026 года средний размер POS-кредитов (кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках) составил в Пермском крае 63,6 тыс. руб. По сравнению с маем 2026 года этот показатель увеличился на 2,3%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Всего в июне 2026 года в Пермском крае было оформлено и выдано 71,7 тыс. розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека). Это на 4,9% меньше показателя мая 2026 года.