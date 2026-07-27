Удмуртия вошла в топ-5 регионов страны по числу МТК—поставщиков по госзаказу

Удмуртия заняла пятое место среди регионов страны по количеству малых технологических компаний (МТК), поставляющих продукцию крупным предприятиям, в первом полугодии. Об этом сообщили в Минэкономразвития страны. Сейчас в республике насчитывается не менее 130 МТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Всего по стране количество МТК—поставщиков по 223-ФЗ выросло на 29% за год, достигнув почти 1,5 тыс. организаций. Объем заключенных договоров составил 6,7 тыс. (+26%), общая сумма — 76,8 млрд руб.

«Сегодня МТК активно вовлечены в процесс импортозамещения, играя важную роль в производстве высокотехнологичной продукции, компонентов и ПО — всего, что помогает обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Собственные разработки и производства позволяют таким компаниям предлагать конкурентную, а нередко не имеющую аналогов продукцию»,— сказал первый замминистра экономического развития Россия Максим Колесников.

Наибольшим спросом пользуются программные продукты — объем 9,15 млрд руб. В общероссийский топ-10 также вошли Татарстан, Пермский край, Самарская и Нижегородская области (регионы ПФО). Первое место занимает Москва. Все в реестре МТК насчитывается 7,2 тыс.