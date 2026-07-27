Правительство выделит регионам еще 4 млрд рублей на строительство больниц

Российское правительство до конца 2026 года распределит 4 млрд руб. на строительство медицинских учреждений в восьми регионах по проекту «Развитие здравоохранения». Всего власти направят 6 млрд руб. до конца 2028 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительную поддержку получат Магаданская, Псковская, Ростовская и Челябинская области, Мордовия, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский и Красноярский края. Там планируется построить онкологические диспансеры, родильные дома, хирургические отделения, а также многопрофильные больничные комплексы.

Несколько регионов получат средства раньше остальных. В Магаданскую область направят 1,4 млрд руб. в опережающем порядке для реконструкции роддома и женской консультации, в Ростовскую область — 911 млн руб. для реконструкции городской клинической больницы в Таганроге, на Камчатку — 1 млрд руб. для строительства краевой больницы, в Мордовию — 619 млн руб. для реконструкции республиканского онкологического диспансера.