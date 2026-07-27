Правительство выделит регионам еще 4 млрд рублей на строительство больниц
Российское правительство до конца 2026 года распределит 4 млрд руб. на строительство медицинских учреждений в восьми регионах по проекту «Развитие здравоохранения». Всего власти направят 6 млрд руб. до конца 2028 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дополнительную поддержку получат Магаданская, Псковская, Ростовская и Челябинская области, Мордовия, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский и Красноярский края. Там планируется построить онкологические диспансеры, родильные дома, хирургические отделения, а также многопрофильные больничные комплексы.
Несколько регионов получат средства раньше остальных. В Магаданскую область направят 1,4 млрд руб. в опережающем порядке для реконструкции роддома и женской консультации, в Ростовскую область — 911 млн руб. для реконструкции городской клинической больницы в Таганроге, на Камчатку — 1 млрд руб. для строительства краевой больницы, в Мордовию — 619 млн руб. для реконструкции республиканского онкологического диспансера.
Выделение средств на строительство и реконструкцию медицинских учреждений является частью более широкой стратегии Правительства России по развитию и укреплению системы здравоохранения. Президент Владимир Путин заявлял, что в предстоящие шесть лет на ремонт и строительство медучреждений планируется выделить более 1 трлн рублей. Особое внимание уделяется улучшению первичной медицинской помощи, на которую ежегодно приходится более 1 млрд посещений.
Эта программа дополняет ранее выделенные федеральным бюджетом средства, например, более 80 млрд рублей на достройку медицинских учреждений, включая детские и онкологические больницы. Кроме того, Правительство России в 2021 году направило 85 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения регионов страны для борьбы с коронавирусом и сохранения плановой медицинской помощи. Кабмин также выделяет средства на высокотехнологичную медицинскую помощь, на которую в 2025 году было направлено более 310 млрд рублей.