В Стерлитамаке риэлтору вынесли приговор за хищение денег пенсионерки

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местной жительнице за хищение денег 74-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подсудимую признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил ее к 3,5 года колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшей 600 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Как было установлено в суде, в июле 2020 года риэлтор предложила помощь пенсионерке в покупке квартиры. Войдя в доверие к клиентке, она убедила ее снять со счетов в банке более 1,5 млн руб. и передать их якобы для оформления сделки. Однако подсудимая оформила право собственности на квартиру на свое имя, впоследствии подарив доли в ней своим несовершеннолетним детям.

Фигурантка дела не признала вину и не возместила ущерб.

Майя Иванова