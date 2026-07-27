Ураган оборвал Ростов

Вечером 25 июля шквал с грозой и градом обрушился на город. Сотни домов остались без света и воды, движение поездов и общественного транспорта оказалось нарушено. Один человек погиб, свыше 50 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Лучкин / ТАСС Фото: Иван Лучкин / ТАСС

В городе Ростове-на-Дону, а также в соседнем Азовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего за 30 минут город ушел под воду. Ливневки не справились с потоком, и улицы за несколько минут превратились в реки. Ветер при этом достигал 29 м/с — он валил деревья, рвал провода и срывал крыши. Местные СМИ писали, что из-за перегрузки дозвониться до экстренных служб удавалось не всем. Всего за время непогоды на номер 112 обрушилось около 20 тыс. обращений. Когда стихия утихла, стало ясно — сильнее всего пострадал центр города, отметила журналистка «Ъ-Юг» Мария Хоперская:

«С 18:00 резко потемнело, и где-то минут через 15 начался безумно дикий ветер, дождь лил, я такого никогда не видела. Дождь шел стеной. Улицы затопило в центральной части города, потому что там всегда проблемы с ливневками».

К утру 26 июля Ростов оказался разбит на отдельные островки. Больше тысячи упавших деревьев перекрыли улицы и повредили контактную сеть. Свыше ста пассажирских поездов выбились из расписания. Трамваи и троллейбусы также остановились, на линию смогли выйти только две машины, и те на автономном ходу. Кроме электричества, по всему городу начались перебои с водой, продолжает журналистка “Ъ-Юг” Мария Хоперская:

«Отключали воду в шести районах города. Также не было света, и люди не могли дозвониться в службу спасения, видимо, просто линию передач сорвало».

Проблемы с электроснабжением наблюдались в 102 населенных пунктах. Без воды остались больше 42 тыс. жителей области.

26 июля последствия стихии устраняли больше 180 аварийных бригад: свыше 600 человек и 200 единиц техники. На подмогу приехали энергетики из четырех соседних регионов. Но для многих случившееся уже обернулось бытовой катастрофой — в отдельных домах свет обещали вернуть лишь через несколько дней. Люди опасаются, что без холодильников испортятся все продукты, говорит местная жительница Ирина:

«Света нет, и не будет, как говорят, в течение трех дней. А значит, все продукты испортятся. Как быть, мы не можем представить. Во время урагана мы находились на базе отдыха, там от ветра унесло биотуалеты. Слава богу, из нас никто не пострадал».

Стихия заставала людей врасплох. Три семьи с детьми она настигла во время купания в реке у Зеленого острова. Выбравшись на берег, бурю они пережидали под перевернутыми лодками. Фотограф Валерия попала в ураган, когда была за рулем. Одно из деревьев упало в нескольких метрах перед ее автомобилем:

«Я попала в самый эпицентр событий, когда ехала домой, — это было жутко. Я ехала через частный сектор, деревья повалило, одно из них вырвало с корнем прямо передо мной. Я нашла частный дом, где было меньше столбов, проводов, остановилась и стояла, пережидала. Чтобы найти выезд, понадобился час. Мы выезжали, когда закончился дождь, все люди вышли, начали расчищать. Я проезжала мимо частного дома, на который упало толстенное дерево. Я первый раз испугалась за жизнь».

Рушились в тот вечер и планы: по городу один за другим отменялись мероприятия.

Одной из самых ярких историй в соцсетях стала свадьба, на которую ураган буквально ворвался без приглашения. Праздничный шатер сложился под тяжестью воды — жених, невеста и десятки гостей промокли до нитки. А праздник, который готовили полгода, продолжился уже под крышей.

Егор Парфенов, Владислав Викторов, Андрей Дубков