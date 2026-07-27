Двойник Орского мясокомбината проиграл суд антимонопольной службе

Арбитражный суд признал законным решение УФАС, которое обязало ООО «БРТ» (бывший «Орский мясокомбинат») прекратить использование названия, вводящего потребителей в заблуждение. Ответчик пытался оспорить предписание антимонопольной службы, однако суд встал на сторону ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установили в УФАС, компания использовала наименование, тождественное с названием другого местного производителя — ООО «Орский мясокомбинат». Это позволяло фирме получать преимущество на рынке за счет узнаваемости и деловой репутации настоящего предприятия, которое в свою очередь обратилось с жалобой в УФАС. По данным ведомства, организация-нарушитель активно искала партнеров для заключения договоров на поставку мясных консервов, вводя их в заблуждение.

Комиссия антимонопольной службы признала действия ответчика нарушением закона о защите конкуренции. В результате вмешательства антимонопольного органа компания изменила свое наименование и прекратила недобросовестные действия. Однако позже фирма попыталась оспорить решение в суде, но безуспешно — арбитраж подтвердил законность предписания. Решение суда вступило в законную силу.

Яна Вежлева