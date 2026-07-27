Номер ушел по воздуху

Клиенты одного из крупнейших российских операторов столкнулись с кражей мобильных номеров. Мошенническая схема проворачивается с помощью дистанционного выпуска виртуальной сим-карты. Как узнал “Ъ FM”, за прошедшую неделю множество пользователей Билайн столкнулись с одинаковой проблемой. Они начали получать один за другим запросы на вход в личный кабинет. Причем это были не смс или пуш-оповещения, а системные уведомления от оператора на экране смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Те, кто по какой-то причине подтверждали вход, сразу получали сообщение о выпуске е-сим. Затем их основная сим-карта блокировалась. В такой ситуации оказался мой коллега, шеф-редактор Владислав Викторов:

Все началось с того, что мне стали приходить уведомления от оператора: якобы кто-то пытается войти в мой личный кабинет, и нужно подтвердить вход. Все эти запросы я отклонял, но на следующий день ситуация повторилась — снова пришло около пяти уведомлений подряд. Поскольку такие системные сообщения появляются внезапно, поверх всех открытых приложений, их сложно проигнорировать. Видимо, в какой-то момент я случайно подтвердил один из таких запросов. После этого мне пришло смс о том, что вход в личный кабинет выполнен успешно, а буквально через минуту — еще одно сообщение: была выпущена е-сим. Сразу после этого у меня пропала связь: я остался без интернета и не мог даже позвонить в службу поддержки. Примерно через полчаса я добрался до офиса оператора, объяснил ситуацию. Сначала мне заблокировали е-сим, а затем выпустили новую сим-карту. При этом рядом со мной оказался человек с такой же проблемой. Более того, сотрудник офиса рассказал, что в последние две недели к ним регулярно обращаются абоненты, у которых без их ведома блокируются номера и оформляются е-сим. Позже я решил проверить, действительно ли в личный кабинет так легко попасть. Оказалось, что да. Когда-то я установил пароль для входа, но при авторизации можно выбрать вариант "Войти с экрана телефона". В этом случае достаточно подтвердить вход через всплывающее уведомление на смартфоне — никакой пароль система уже не запрашивает.

В «Билайне» “Ъ FM” подтвердили факт мошеннической атаки. В компании сообщили, что злоумышленники в течение нескольких дней рассылали тысячи запросов на доступ к личному кабинету пользователей. Как утверждает оператор, случаи, когда мошенникам удавалось завершить операцию, единичны. А всем пострадавшим клиентам компания помогла вернуть свои номера. При этом, как уточнили в «Билайне», подобные мошеннические сценарии затрагивают телеком рынок с начала года. Другие мобильные операторы на запрос “Ъ FM” не ответили. Злоумышленники могли таким образом искать слабые места в системе провайдера связи, допускает IT-специалист Александр Баулин:

«Если злоумышленникам удается получить доступ к инфраструктуре оператора, они могут перевести е-сим с устройства пользователя на свое. Теоретически такое возможно в любой системе, потому что стопроцентной информационной безопасности не существует. Однако для того, чтобы такая атака привела к реальным последствиям, обычно требуется еще и ошибка со стороны пользователя. Если на экране устройства появляется непонятный запрос, лучше отказаться от его подтверждения, связаться с оператором и выяснить, что происходит.

Также стоит сразу сообщить о подозрительной активности оператору или банку — в зависимости от того, чьи сервисы затронуты. Мы можем не понимать, по какому сценарию развивается атака, но важно как можно раньше предупредить об этом, чтобы специалисты могли взять аккаунт под контроль и, при необходимости, заблокировать все финансово значимые операции».

При оформлении или замене обычной сим-карты, смс-сообщения не приходят в течение первых суток. Это связано с мерами безопасности операторов связи. Однако ограничение можно обойти, если использовать, например, пуш-уведомления от банков. Они доходят мгновенно. Или можно обратиться в банк и подтвердить свою личность. Но это же могут сделать и мошенники, имея ваш номер телефона, отмечает техноблогер Иван Олянский:

«Заполучить чужой номер телефона сегодня — значит получить доступ практически ко всей цифровой жизни человека: одноразовым кодам, электронной почте, банковским сервисам и другим аккаунтам. По сути, это попытка украсть его цифровую личность. Получив контроль над номером, злоумышленники могут войти в "Макс", "Госуслуги", снять запрет на оформление кредитов, подтвердить операции и даже оформить займы на имя владельца. Доступ к электронной почте открывает путь и к конфиденциальной переписке.

Самое опасное — использование голоса. Если в интернете есть его записи, с помощью нейросетей можно создать копию голоса и попытаться пройти идентификацию при звонке в банк. Единственным дополнительным барьером может стать проверка кодового слова».

Эксперты также советуют ставить самозапрет на выпуск новых сим-карт. Снять его можно только при личном визите в МФЦ. Также с прошлого года действует строгий лимит на количество номеров для одного человека — не более 20 сим-карт суммарно у всех мобильных операторов.