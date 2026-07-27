ПСБ в Перми: 20 лет стабильности и развития

Пермский офис ПСБ отметил 20-летний юбилей со дня основания. Совокупный кредитный портфель банка в Пермском крае в 2026 году превысил 100 млрд рублей.

За два десятилетия работы филиал зарекомендовал себя как один из ключевых участников финансового сектора региона, а команда профессиональных сотрудников обеспечивает поддержку по полному спектру банковских услуг.

Наряду с финансированием крупного бизнеса банк активно развивает кредитование малого и среднего предпринимательства, льготное финансирование, факторинг, программы РКО и многое другое.

Уверенно растет доверие к банку и со стороны жителей Прикамья: за последние пять лет розничная клиентская база ПСБ в регионе увеличилась более чем вдвое. При этом доля клиентов – работников предприятий оборонно-промышленного комплекса достигла 41%, что говорит о высоком уровне доверия со стороны стратегических отраслей. Сегодня пермякам доступна широкая линейка розничных продуктов, в том числе кредиты на любые цели, вклады, банковские карты, ипотека, инвестиционные и страховые продукты, а также премиальное обслуживание.

ПСБ в Пермском крае насчитывает 9 точек обслуживания клиентов – от крупных, современных офисов, до небольших точек обслуживания. Банк работает там, где удобно клиентам: в деловом центре города, на крупных предприятиях ОПК. До конца года планируется дальнейшее расширение географии обслуживания как в Перми, так и в крае в целом.

«Юбилей для нас - это не только повод подвести итоги, но и время ставить новые задачи. За 20 лет мы стали надежным звеном в экономике Пермского края, помогая развиваться предприятиям и реализовывать важные социальные проекты. Сегодня ПСБ продолжает укреплять позиции в Прикамье, делая акцент на внедрении современных технологических решений и повышении доступности финансовых услуг для жителей региона. Мы благодарим наших клиентов за доверие и уверены, что впереди еще много совместных достижений», - отметил Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.

За время работы Пермский офис неоднократно был признан одним из самых динамично развивающихся подразделений банка по работе с малым и средним бизнесом и розничными клиентами. При активной социальной позиции и финансовой поддержке ПСБ в Прикамье реализуются значимые инфраструктурные, инвестиционные и социально-экономические проекты.

ПАО «Банк ПСБ»