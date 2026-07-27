В Таганроге производственный объект был поврежден во время атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область в Таганроге был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта», — рассказал чиновник. Никто не пострадал. Пожара не было.

Атаку БПЛА на область глава региона назвал «массированной». Средства ПВО сбили около 50 дронов. Помимо Таганрога, атаку отражали в Ростове-на-Дону, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.