В Таганроге производственный объект был поврежден во время атаки БПЛА
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область в Таганроге был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта», — рассказал чиновник. Никто не пострадал. Пожара не было.
Атаку БПЛА на область глава региона назвал «массированной». Средства ПВО сбили около 50 дронов. Помимо Таганрога, атаку отражали в Ростове-на-Дону, Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах.
Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников, часто с применением массированных ударов. В разное время в регионе фиксировались как повреждения гражданских объектов — жилых домов, административных зданий, инфраструктуры (линии электропередачи, водозаборы), так и промышленных предприятий и танкеров. При этом, несмотря на частоту атак, в большинстве случаев губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отсутствии пострадавших или о незначительных повреждениях, хотя были инциденты с ранениями мирных жителей, в том числе детей.
География атак широка и охватывает не только крупные города, такие как Таганрог и Ростов-на-Дону, но и многочисленные районы области: Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Неклиновский, Каменский и другие. Зафиксированы случаи, когда при падении обломков БПЛА возникали пожары — например, горела сухая трава в хуторе Красная звезда Миллеровского района или кровля частного дома в Тарасовском районе. Иногда атаки приводили к временным отключениям электроэнергии или изменению схемы движения транспорта, как это было в Таганроге после атаки на завод имени Бериева.