Чувашия собрала рекордный за 20 лет урожай хмеля

Чувашия остается основным регионом российского хмелеводства. В прошлом году здесь собрали 300 тонн хмеля — это лучший результат в республике за последние 20 лет, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Урожайность превысила 18 ц/га, увеличившись на 12% за год. Площадь хмельников в республике выросла до 253 га. В этом году ее планируется расширить на 100 га. На развитие хмелеводства в регионе планируют направить 165 млн руб.

В Приволжском федеральном округе в прошлом году произвели 2,9 млрд л пива и слабоалкогольных напитков, что составляет треть общероссийского объема. За январь-май этого года предприятия округа выпустили еще 1,1 млрд л.

Россия по итогам прошлого года вышла на первое место в Европе по производству пива, выпустив 9 млрд л продукции и опередив Германию примерно на 1,1 млрд л.

Анна Кайдалова