Пассажиропоток на рейсах «Башавтотранса» за год вырос на 4,3%

В июне автобусы АО «Башавтотранс» перевезли 9,7 млн пассажиров, рассказали «Ъ-Уфа» в компании. За год пассажиропоток увеличился на 4,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

По сравнению с маем, когда автобусами предприятия воспользовались более 10 млн человек, наблюдается снижение показателей на 3,5%. В «Башавтотрансе» снижение пассажиропотока в начале лета называют стандартной и прогнозируемой ситуацией, связанной с сезонными факторами: началом периода отпусков, школьных и студенческих каникул, массовым выездом горожан на дачные участки.

Вместе с тем, по сравнению с концом весны — началом лета прошлого года сокращение пассажиропотока оказалось в несколько раз ниже. Так, если в мае 2025 года «Башавтотранс» перевез 10,6 млн пассажиров, то через месяц — 9,3 млн пассажиров. Таким образом, снижение составило около 12,3%.

Кроме того, на 0,52% вырос пассажирооборот: с 111,5 млн пассажиро-км в июне 2025-го до 112,1 млн пассажиро-км в июне 2026 года. Тогда как в мае, например, пассажирооборот оказался на 0,05% ниже прошлогодних значений.

Рост показателей в АО «Башавтотранс» объясняют стабильным повышением эффективности работы перевозчика. «Увеличение числа пассажиров в автобусах "год к году" отражает успешные системные изменения: выход на линии автобусов большой вместимости, которые делают поездки комфортнее, а также повышение регулярности рейсов — оптимизация графиков движения в летний период и строгое соблюдение расписания», — считают в компании.

По данным Башстата, в июне прошлого года все автобусные перевозчики Башкирии перевезли 15,8 млн пассажиров (по сравнению с маем пассажиропоток уменьшился на 7,1%, по сравнению с июнем 2024 года — на 1,9%). Совокупный пассажирооборот в первый месяц лета 2025 года составил 201,8 млн пассажиро-км (годовой рост — 0,8%).

Данные о показателях транспортной отрасли в июне 2026 года Башстат еще не публиковал. В мае пассажирооборот составил 205,9 млн пассажиро-км (снижение на 4,2%), пассажиропоток — 16,8 млн человек (снижение на 1,3%).

Идэль Гумеров