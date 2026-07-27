Работникам судоремонтного завода в Уфе выплатили долг по зарплате

При содействии Гострудинспекции Башкирии работникам ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» (ССЗ) выплатили более 21 млн руб. задолженности по зарплате, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Как пояснила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова, предприятие с января по март этого года задолжало 11 млн руб. зарплаты 94 работникам. Руководителю предприятия было выдано предписание, которое исполнено, отметили в Гострудинспекции. Также завод выплатил долги по зарплате с марта по май в размере более 10 млн руб. перед 82 работниками.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Уставный капитал — 453,3 млн руб. Единственный учредитель — АО «Башкирское речное пароходство» (принадлежит республике). В 2025 году выручка равнялась 183,8 млн руб., убыток — 92,74 млн руб. Предприятие предоставляет услуги ремонта речных судов класса «река-море», перевозки грузов и деревообработки, сдает в аренду складские и производственные помещения. Основным активом завода считаются земельные участки в уфимском Затоне, не используемые для производственных целей и пригодные для строительства жилья. В конце 2025 года ФНС направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании предприятия банкротом. ССЗ заявил в суде о возможности мирного урегулирования спора. Ближайшее судебное заседание назначено на 10 августа.

Майя Иванова