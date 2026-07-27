В Марий Эл запретили продавать бензин несовершеннолетним

В Марий Эл запретили продажу бензина несовершеннолетним на автозаправочных станциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Юрия Зайцева.

Исключение сделают для подростков старше 16 лет, имеющих право на управление транспортными средствами категорий А1 и М.

По словам господина Зайцева, ограничения введены на фоне роста числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники. В прошлом году в республике зарегистрировали 23 таких аварии, что на 43,8% больше, чем годом ранее.

За продажу бензина несовершеннолетним предусмотрены штрафы: до 5 тыс. руб. — для граждан, до 150 тыс. руб. — для юридических лиц.

Анна Кайдалова