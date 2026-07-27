В Тольятти суд рассмотрит дело о подпольной схеме сбыта сильнодействующих веществ

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении девяти участников преступного сообщества, которое, по версии следствия, занималось незаконным оборотом сильнодействующих и психотропных веществ. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фигурантам вменяются несколько составов преступлений: руководство и участие в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), покушение на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 234 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, преступное сообщество было создано в июне 2022 года генеральным и финансовым директорами частной медицинской компании. Группа имела трехуровневую структуру с четкой иерархией и распределением ролей. В противоправную схему были вовлечены шесть фельдшеров, в том числе дети одного из организаторов, а также старшая медсестра психоневрологического диспансера. Последняя за вознаграждение передавала злоумышленникам сильнодействующие лекарства, предназначавшиеся для пациентов учреждения.

Преступная схема строилась на использовании рецептурных бланков, оформленных с нарушениями, и специальных медицинских укладок. Фельдшеры на основании этих документов приобретали в аптеках препараты ограниченного оборота, а затем выезжали к клиентам для оказания незаконной медицинской помощи на дому — в частности, для купирования абстинентного синдрома. Оплата услуг производилась наличными либо банковскими переводами на счета, подконтрольные организаторам.

В ходе расследования установлено, что участники сообщества успели сбыть более 1150 таблеток и 185 ампул медикаментов, содержащих свыше 520 граммов сильнодействующих веществ. Противоправную деятельность пресекли в декабре 2024 года. В рамках оперативно-розыскных мероприятий силовики предотвратили попытку сбыта еще 1678 ампул с психотропными веществами.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Тольятти.

Георгий Портнов