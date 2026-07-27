Объем средств на досрочное погашение кредитов в Удмуртии вырос на 3,1% в июне

В июне жители Удмуртии направили на досрочное погашение кредитов 4 млрд руб. по 30 тыс. договоров. Это на 3,1% больше по сумме и на 6,7% по количеству, чем в мае. Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Рост объемов досрочного погашения кредитов объясняется несколькими факторами. Первый — опять же банковские вклады, сроки по которым постепенно истекают, и вкладчики, не видя возможности переразместить средства с желаемой выгодой, направляют их на досрочное погашение кредитов»,— рассказал гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Вторым фактором эксперт называет «взросление» кредитного портфеля: с ростом доходов заемщики получают возможность гасить долги раньше срока.

По объему досрочных выплат Удмуртия находится на 28-м месте среди регионов России. В республике 64,8% от общей суммы ушло на полное погашение кредитов, 35,2% — на частичное. Для сравнения: по стране доля полного погашения составила 63,4%, частичного — 36,6%.

В целом по России в июне граждане направили на досрочное погашение 372,26 млрд руб. по 2,5 млн кредитных договоров. За месяц объем досрочных платежей вырос на 4,9%, количество договоров — на 3,6%. В годовом выражении рост еще заметнее: объем увеличился на 74,5%, количество договоров — на 31,5%.

В структуре досрочных погашений по видам кредитов лидируют кредиты наличными — 49,3% всех досрочных выплат (183,67 млрд руб.). На ипотеку приходится 35,1% (130,62 млрд руб.), на автокредиты — 14,3% (53,15 млрд руб.), на POS-кредиты — 1,3% (4,83 млрд руб.).

Карина Пырина