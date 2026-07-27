Осужденный за призывы к терроризму экс-депутат заксобрания Прикамья обжаловал приговор

Бывший депутат заксобрания Константин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов), осужденный за призывы к терроризму, обжаловал приговор. Его апелляционная жалоба зарегистрирована в 1-м Западном окружном военном суде 22 июля. Дата рассмотрения в Военном апелляционном суде пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Ъ-Прикамье Фото: архив Ъ-Прикамье

2 июля 2026 года 1-й Западный окружной военный суд посчитал доказанной версию УФСБ о том, что Константин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов) администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы.

Константин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов) был задержан 29 октября 2025 года, арестован и во время следствия и суда находился под стражей. Он не отрицал, что был администратором канала, но с квалификацией своих действий не соглашался.