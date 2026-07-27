Тольяттинский депутат возмутился финансированием проекта новой общественной зоны

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин усомнился в целесообразности выделения огромной суммы денег на новую общественную зону. По информации из открытых источников, департамент дорожного хозяйства нашел подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для сквера на разделительной полосе напротив Поволжской академии образования и искусств. Сумма проекта составит более 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Назревает вопрос: почему в нашем городе выбирают благоустраивать отдельные объекты, а не занимаются комплексным благоустройством кварталов, которые действительно нуждаются в этом? Не могу не обратить внимание на здание бывшего кинотеатра "Сатурн", которое находится в крайне запущенном состоянии. Вместо того чтобы инвестировать средства в восстановление и благоустройство таких объектов, администрация предпочитает вкладываться в проекты, которые менее важны для жителей»,— отметил депутат в своем канале в Max.

Представитель ЛДПР подчеркнул, что на выделенные средства можно построить 100 спортплощадок во всех районах города.

Андрей Сазонов