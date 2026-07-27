Российских артистов при въезде в Литву обяжут подписать бумагу с осуждением СВО
Министерство иностранных дел Литвы инициировало расширение санкций против граждан России и Белоруссии. Ведомство предложило «воспрепятствовать въезду в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих российскую агрессию против Украины, сообщает LRT.
Предлагаемые поправки направлены на ограничение работы в Литве российских и белорусских артистов, спортсменов и иных публичных персон. Предлагается при въезде в страну требовать от них подписать декларацию с осуждением «агрессии России против Украины», а также с «признанием суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Предполагается, что список подписавших документ будет публичным.
Кроме того, литовское ведомство намерено установить единые правила участия российских и белорусских граждан, юрлиц и организаций в публичных мероприятиях. Им будут отказывать во въезде, если МИД установит, что они поддерживают СВО, «создают угрозу демократическим институтам» или причастны к действиям, которые Литва расценивает как «угрозу суверенитету, территориальной целостности либо безопасности Украины».
Поучаствовать в мероприятиях смогут отдельные граждане России и Белоруссии. Для этого они не должны подпадать под перечисленные пункты и выступать в нейтральном статусе, а не как представители своей страны.
Инициатива Литвы по требованию декларации от российских и белорусских деятелей культуры является частью более широкой политики страны, которая с начала проведения СВО занимает жесткую позицию в отношении России. В мае 2022 года Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, признающую Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». На этом фоне Сейм также принимал законы, вводившие ограничения для граждан России, включая запрет на подачу заявлений на гражданство и приобретение недвижимости, хотя вето президента Гитанаса Науседы, предлагавшего распространить те же меры на белорусов, было отклонено парламентом.
Похожие меры ранее вводили другие страны Балтии. Например, в марте 2023 года МИД Латвии расширил список россиян, которым запрещен въезд из-за поддержки СВО, включив в него журналистов, певцов, политологов и блогеров. Ранее, еще в мае 2022 года, Латвия ввела санкции против 102 российских актеров, режиссеров и деятелей культуры, которые выразили активную поддержку решению о проведении СВО. Власти Литвы также запретили демонстрацию георгиевской ленточки и символов Z и V, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной безопасности и борьбу с российской пропагандой.