Российских артистов при въезде в Литву обяжут подписать бумагу с осуждением СВО

Министерство иностранных дел Литвы инициировало расширение санкций против граждан России и Белоруссии. Ведомство предложило «воспрепятствовать въезду в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих российскую агрессию против Украины, сообщает LRT.

Предлагаемые поправки направлены на ограничение работы в Литве российских и белорусских артистов, спортсменов и иных публичных персон. Предлагается при въезде в страну требовать от них подписать декларацию с осуждением «агрессии России против Украины», а также с «признанием суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Предполагается, что список подписавших документ будет публичным.

Кроме того, литовское ведомство намерено установить единые правила участия российских и белорусских граждан, юрлиц и организаций в публичных мероприятиях. Им будут отказывать во въезде, если МИД установит, что они поддерживают СВО, «создают угрозу демократическим институтам» или причастны к действиям, которые Литва расценивает как «угрозу суверенитету, территориальной целостности либо безопасности Украины».

Поучаствовать в мероприятиях смогут отдельные граждане России и Белоруссии. Для этого они не должны подпадать под перечисленные пункты и выступать в нейтральном статусе, а не как представители своей страны.