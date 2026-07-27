ЕС вывел из-под санкций российский соболиный мех
Евросоюз (ЕС) на прошлой неделе восстановил для местных покупателей разрешение на закупки необработанных шкур российского соболя, сообщает Euractiv. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен.
По данным источника Euractiv, вывода соболиного меха из-под санкций добивались Италия и Греция. Эти две страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия «доминирует в мировой торговле соболями, оставляя европейским производителям мало альтернативных поставщиков». «По всей видимости, достать их где-либо еще очень сложно»,— добавил высокопоставленный чиновник ЕС.
В рамках 21-го пакета санкций ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. При этом ЕС решил не ограничивать импорт российской трески, а запрет на перепродажу СПГ с российских заводов в третьи страны был отсрочен на год.
Подробности — в материале «Ъ» «Всем пакет».
21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в основном был направлен на ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, МосБиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Однако, как это было и с предыдущими пакетами, некоторые меры оказались менее масштабными, чем анонсировалось изначально. Например, ЕС не стал ограничивать импорт российской трески, а запрет на перепродажу СПГ с российских заводов в третьи страны был отложен на год.
В целом, ЕС последовательно вводит санкции против России с 2022 года в ответ на военные действия, охватывая различные секторы экономики и отдельных лиц. Эти меры варьируются от запрета на импорт и экспорт определенных товаров до замораживания активов банков и компаний, а также введения ограничений против физических лиц. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в эффективности санкционной политики, указывая на то, что она может наносить больший вред Европе, чем России.