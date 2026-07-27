ЕС вывел из-под санкций российский соболиный мех

Евросоюз (ЕС) на прошлой неделе восстановил для местных покупателей разрешение на закупки необработанных шкур российского соболя, сообщает Euractiv. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен.

По данным источника Euractiv, вывода соболиного меха из-под санкций добивались Италия и Греция. Эти две страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия «доминирует в мировой торговле соболями, оставляя европейским производителям мало альтернативных поставщиков». «По всей видимости, достать их где-либо еще очень сложно»,— добавил высокопоставленный чиновник ЕС.

В рамках 21-го пакета санкций ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. При этом ЕС решил не ограничивать импорт российской трески, а запрет на перепродажу СПГ с российских заводов в третьи страны был отсрочен на год.

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