В Оренбуржье ограничили движение большегрузов из-за 32-градусной жары

В Оренбургской области с 27 июля введены временные ограничения для большегрузного транспорта. Как сообщили в региональном управлении МЧС, запрет связан с высокой температурой воздуха, превышающей +32°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что запрет действует с 08:00 до 20:00 (MSK) 27 июля 2026 года. Помимо Оренбургской области, аналогичные меры введены в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Кировской областях, а также в Башкортостане, Татарстане, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.

Ранее в оренбургском МЧС предупреждали о повышении класса пожарной опасности до пятого, максимального уровня в период с 27 по 30 июля. Ухудшение погодных условий, по оценке спасателей, увеличивает риски возникновения природных возгораний.

Яна Вежлева