Марий Эл обогнала Татарстан по росту розничной торговли

Марий Эл заняла 13-е место среди регионов России по динамике оборота розничной торговли за январь-май этого года. Республика обогнала Татарстан, который расположился на 27-м месте, следует из рейтинга РИА Новости.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Марий Эл показатель вырос на 8,9%. Оборот розничной торговли на одного жителя составил 119,3 тыс. руб., доля региона в общероссийском обороте — 0,3%.

В Татарстане оборот розничной торговли увеличился на 6,9%, на одного жителя пришлось 189,8 тыс. руб. Доля региона в общероссийском обороте составила 2,8%.

Чувашия заняла 35-е место с ростом оборота розничной торговли на 5,8%. На одного жителя пришлось 131,3 тыс. руб., доля республики в общероссийском обороте составила 0,6%.

Кировская область оказалась на 45-й строчке рейтинга. Рост оборота розничной торговли составил 5,3%, оборот на одного жителя — 140,2 тыс. руб. Доля региона в общероссийском обороте достигла 0,6%.

В целом по России оборот розничной торговли за январь-май увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На одного жителя пришлось 181,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова