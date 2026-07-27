Рост импорта и финансовая независимость

Внешняя торговля продолжает демонстрировать уверенно растущую динамику. По итогам января — апреля 2026 года объем российского импорта увеличился на 7%, достигнув отметки в 92,3 млрд долларов. Особенно заметна активность на китайском направлении: за январь— май прирост поставок из Поднебесной составил 26,4%. Рост поддерживается тремя ключевыми факторами: устойчивостью логистики, переходом на национальные валюты и развитием альтернативных инструментов оплаты.В условиях, когда традиционные банковские маршруты часто дают сбои в виде задержек и неясных тарифов, бизнес ищет инструменты контроля над своим денежным потоком. Ключевыми становятся финансовая независимость и наличие устойчивой инфраструктуры, на которую не влияют внешние факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OOO «А7» Фото: OOO «А7»

Именно такой подход предлагает компания А7. Сегодня система обрабатывает почти 20% всех внешнеторговых операций российского бизнеса. Ежедневно через нее проходит более 2 тыс. платежей, а общее число участников ВЭД, выбравших этот сервис, превысило 15 тыс. Собственная платежная инфраструктура развернута в более чем 100 странах мира, что обеспечивает независимость от посредников и гарантирует прохождение средств даже на сложных направлениях.

Надежность подкрепляется высочайшим рейтингом АКРА на уровне AA(RU). Прозрачные комиссии — еще один столп философии А7. Стоимость обслуживания импортных операций фиксирована и составляет всего 0,3% + НДС (минимальная планка — 50 тыс. рублей). Подробнее — на сайте A7.ru

Стремясь к полной ясности в финансовых вопросах, компания запускает выгодные условия для своих клиентов. С 1 июля 2026 года для участников ВЭД действует специальная акция, отменяющая минимальную комиссию. Теперь вы платите только фиксированный процент — 0,3% + НДС, без каких-либо минимальных порогов.

А7 — это свобода расчетов, построенная на собственной технологической базе и ориентированная на защиту ваших интересов. Узнать детали и активировать специальные условия можно по телефону 8 (499) 117-11-06 или почте sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7»