В аэропортах Татарстана ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Татарстане действовал режим ракетной опасности. Также на территории республики объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.

Сейчас в республике действует режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова