В аэропортах Татарстана ввели ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Татарстане действовал режим ракетной опасности. Также на территории республики объявляли угрозу атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.
Сейчас в республике действует режим беспилотной опасности.