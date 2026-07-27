В Перми задержаны подозреваемые в хищении денег участников СВО

УФСБ России по Пермскому краю совместно с УФСБ России по Центральному военному округу и краевым главком МВД пресекли деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в хищении денег участников СВО. Об этом сообщает пресс-службы УФСБ и ГУ МВД по Пермском краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

По версии следствия, участники преступной группы подыскивали граждан и убеждали их подписать контракт с Министерством обороны РФ. В дальнейшем фигуранты похитили 1,5 млн руб., выплаченные одному из потерпевших за заключение контракта. Во втором случае злоумышленники покушались на хищение 1,1 млн руб., но не довели свои действия до конца, так как были задержаны. Кроме того, участники преступной группы подыскивали женщин, готовых заключить фиктивный брак с потерпевшими для получения дальнейших выплат. Одну часть поступающих средств они должны были оставлять себе, другую передавать организаторам. В настоящий момент установлено пять женщин, вступивших в брак. Они находятся под подпиской о невыезде.

Управление МВД по городу Перми на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.