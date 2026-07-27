По результатам ЕГЭ в Удмуртии 80 выпускников получили 100 баллов

80 из 6117 одиннадцатиклассников Удмуртии получили 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. Шестеро из них дважды показали максимальный результат. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Общее число высокобалльников в этом году достигло 29,18% от общего числа сдающих экзамены. Для сравнения: в 2025 году их было 12,5%, а в 2024 году — 16,58%»,— говорится в сообщении.

Общая результативность при сдаче ЕГЭ увеличилась по таким предметам, как физика, математика (профиль), биология, история, русский и английский языки, обществознание. Среди четырех выпускников, выбравших китайский язык в качестве итогового экзамена, есть один высокобалльник.

Наиболее популярными предметами в этом году оказались профильная математика, обществознание, информатика, физика и биология.