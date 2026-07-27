В Оренбуржье ввели ограничения для грузового транспорта на дорогах из-за высокой температуры

В Оренбургской области с 08:00 до 20:00 (MSK) 27 июля введены временные ограничения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ограничения распространяются на автомобильные дороги не только в Оренбуржье, но и в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Кировской областях, Республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Ханты-Мансийском АО и Пермском крае.

Руфия Кутляева