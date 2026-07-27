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Силы ПВО сбили над Пензой два украинских беспилотника

Ночью над Пензой силы ПВО Минобороны РФ сбили два украинских дрона. Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Над Пензой сбили два украинских беспилотника, пострадавших нет

Над Пензой сбили два украинских беспилотника, пострадавших нет

Фото: Сгенерировано ИИ

Над Пензой сбили два украинских беспилотника, пострадавших нет

Фото: Сгенерировано ИИ

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты служб экстренного реагирования.

Сегодня в 04:25 по местному времени в Пензенской области был введен режим «Ракетная опасность» и план «Ковер». Отбой ракетной опасности прозвучал в 05:52, ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в 08:07.

Марина Окорокова