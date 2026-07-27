В Стерлитамаке вынесли приговор работникам газовой службы по делу о взрыве газа

Стерлитамакский городской суд вынес приговор работникам Стерлитамакского филиала газораспределительных сетей по делу о взрыве газа в жилом доме на улице Артема, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии, регионального управления СКР и объединенная пресс-служба судов республики. 59-летний слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и 29-летний слесарь аварийно-восстановительных работ признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, а также причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 июля 2024 года в квартире дома по улице Артема произошла разгерметизация трубы и утечка бытового газа. Жители написали заявку в аварийно-диспетчерскую службу филиала газораспределительных сетей.

Прибывшие на место слесари обнаружили утечку газа, но не приняли необходимых мер по обеспечению безопасности. Один из подсудимых повернул ручку варочной газовой панели, что привело к срабатыванию электроподжига. Искра привела к пожару и двухстадийному объемному взрыву природного газа в помещениях квартиры и на площадке лестничной клетки второго этажа первого подъезда. В результате погиб человек, трое получили тяжкий вред здоровью, еще пятеро пострадавших получили травмы. Также причинен ущерб на общую сумму более 19 млн руб.

Отмечается, что слесари нарушили нормы и правила проведения работ по устранению утечки газа. При наличии оснований они не вызвали более квалифицированную бригаду, не предприняли меры к обесточиванию дома, допустили на место работ посторонних.

Подсудимые не признали вину.

Суд назначил каждому из них по три года и четыре месяца колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с газоопасными работами, на срок 2,5 года.

За потерпевшими признали право на возмещение причиненного преступлением материального вреда.

Майя Иванова