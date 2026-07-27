Посольство России: КПП близ Нарвы не вмещает желающих выехать из Эстонии

Пропускная способность КПП в Нарве с эстонской стороны недостаточна для обеспечения въезда в Россию всех желающих. Об этом заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди... в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал дипломат.

С середины июня погранпункт «Нарва-1», прежде работавший с 7:00 до 23:00, начал закрываться в 19:00. Эстонские власти объяснили это стремлением перераспределить нагрузку на пограничников, указывает «РИА Новости». При этом «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ писала, что очереди на погранпереходе в Нарве «в последние дни заметно сократились». В публикации указывалось, что «реальная проходимость границы выросла, а не снизилась». Приводились данные: с четверга по субботу на прошлой неделе из Эстонии в Россию перешли 2517 человек, в то время как с 9 по 12 июля — 1934 человека.