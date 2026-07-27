Посольство России: КПП близ Нарвы не вмещает желающих выехать из Эстонии
Пропускная способность КПП в Нарве с эстонской стороны недостаточна для обеспечения въезда в Россию всех желающих. Об этом заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.
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«На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди... в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», — сказал дипломат.
С середины июня погранпункт «Нарва-1», прежде работавший с 7:00 до 23:00, начал закрываться в 19:00. Эстонские власти объяснили это стремлением перераспределить нагрузку на пограничников, указывает «РИА Новости». При этом «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ писала, что очереди на погранпереходе в Нарве «в последние дни заметно сократились». В публикации указывалось, что «реальная проходимость границы выросла, а не снизилась». Приводились данные: с четверга по субботу на прошлой неделе из Эстонии в Россию перешли 2517 человек, в то время как с 9 по 12 июля — 1934 человека.
Проблема очередей на границе между Эстонией и Россией, особенно на КПП "Нарва-1", является давней. Эстонские власти неоднократно рассматривали возможность полного закрытия границы по примеру Финляндии, которая полностью закрыла свои КПП в конце 2023 года из-за наплыва мигрантов. Предупреждения о возможном закрытии границы выдавались россиянам, выезжающим из Эстонии, ещё в ноябре 2023 года, и в случае продолжения "миграционного давления" граница может быть закрыта "в любой момент".
Эстония также сокращает режим работы пограничных пунктов, объясняя это снижением транспортных потоков и необходимостью экономии средств, а также желанием более эффективно выполнять санкции. Так, погранпункт в Нарве с мая 2024 года перешел на сокращенный режим работы, что создаёт неудобства для граждан и влечет за собой увеличение очередей. МИД России, в свою очередь, считает, что очереди образуются из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников.