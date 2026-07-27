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В самарском аэропорту из-за режима ракетной опасности задержаны восемь рейсов

Задержка вылета восьми самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 27 июля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В частности, отложен вылет самолетов из Самары в Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Калининград и Анталью.

Утром в понедельник в Самарской и Ульяновской областях был объявлен режим ракетной опасности. В регионах был введен план «Ковер», включались сирены.

Небо над Самарской и Ульяновской областями закрыли на всех высотах. В настоящее время объявлен отбой режима ракетной опасности.

Аэропорты Самары и Ульяновска работают в штатном режиме. В Баратаевке на четыре часа задерживается вылет самолета в Москву. Соблюдение прав пассажиров контролирует Приволжская транспортная прокуратура.

Георгий Портнов