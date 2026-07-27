Экс-полицейского из Оренбурга будут судить за разглашение гостайны членам ОПГ

Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска МУ МВД «Оренбургское» предстанет перед судом за разглашение государственной тайны. Данные приводит УФСБ России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в январе 2025 года фигурант передал членам организованной преступной группы информацию, доступ к которой был ограничен. Установлено, что участники ОПГ занимались вымогательством денежных средств у военнослужащих — участников специальной военной операции.

В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. В настоящее время расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева