13-й канал: США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров, что США требуют от Тель-Авива отступлений на фронтах в Газе, Сирии и Ливане. Об этом сообщал 13-й израильский канал со ссылкой на источники.
Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армия обороны Израиля отступила на трех фронтах, однако телеканал не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск.
Господин Нетаньяху заявил, что намерен противостоять давлению Вашингтона. «Я скажу им нет»,— сказал премьер-министр перед своим отъездом в США.
Заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о сопротивлении давлению США наступают на фоне ослабления его позиций внутри Израиля. Опросы показывают, что его правящая коалиция может не набрать большинства в парламенте из-за общественного недовольства провалами в безопасности и затянувшимся конфликтом в Газе. Несмотря на поддержку значительной части электората, политика Нетаньяху все больше подвергается критике. При этом администрация США неоднократно выражала озабоченность действиями Израиля, в частности, возможной операцией в Рафахе, и выступала за прекращение огня в секторе Газа, а также за более активную гуманитарную помощь.