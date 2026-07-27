13-й канал: США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров, что США требуют от Тель-Авива отступлений на фронтах в Газе, Сирии и Ливане. Об этом сообщал 13-й израильский канал со ссылкой на источники.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Армия обороны Израиля отступила на трех фронтах, однако телеканал не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск.

Господин Нетаньяху заявил, что намерен противостоять давлению Вашингтона. «Я скажу им нет»,— сказал премьер-министр перед своим отъездом в США.