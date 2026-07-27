Южный Урал попал в топ-10 регионов по динамике оборота розничной торговли

В январе — мае 2026 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 180,6 тыс. руб. на одного жителя. За год показатель вырос на 9,8%. Регион занял седьмое место в рейтинге субъектов по динамике роста величины от «РИА Новости».

Лидером списка стал Чукотский автономный округ (оборот розничной торговли — 223,8 тыс. руб.; рост — на 18,8%). Также в топ-3 попали Ивановская область (171,1 тыс. руб.; +12,2%) и Краснодарский край (188,7 тыс. руб.; +11,5%). На последних местах оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (200,9 тыс. руб.; –2,9%), а также республики Ингушетия (51,7 тыс. руб.; +0,2%) и Алтай (121,6 тыс. руб.; +0,8%).

Виталина Ярховска