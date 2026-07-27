«Автозавод СПб» ушел в летний корпоративный отпуск

ООО «Автозавод Санкт-Петербург», производство которого идет на бывшей площадке Nissan, с 27 июля по 16 августа приостановило сборку автомобилей Lada Iskra на период летнего корпоративного отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сборка Lada Iskra на этой площадке стартовала в сентябре прошлого года — соглашение о выпуске всей линейки модели (седанов, универсалов и кросс-версий) подписывали на ПМЭФ-2025. До конца 2025 года компания произвела 3 тыс. машин.

До ухода из России в 2022 году площадка принадлежала японскому концерну Nissan. Позже активы перешли под контроль ФГУП «НАМИ», а затем — «АвтоВАЗа». Сейчас владельцы завода не раскрываются.