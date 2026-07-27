Apple обсуждает отказ от функции записи видео в новых умных очках
Руководство Apple обсуждает отказ от функции записи видео у умных очков ради конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно концепту, который обсуждался в Apple, модель предложили выпустить без встроенных камер, с сохранением ИИ-функций, аудио и звонков, либо использовать камеры только для анализа окружающего мира алгоритмами ИИ без возможности съемки фото и видео.
Однако, как отмечает Bloomberg, подобное решение перечеркнуло бы главную привлекательность очков для покупателей — возможность снимать фото и видео от первого лица. Кроме того, ИИ от Apple не развит настолько, чтобы стать главной особенностью продукта, добавляет агентство.
Изначально устройство под кодовым названием N50 должно было быть презентовано в конце 2026 года и поступить в продажу в начале 2027-го. Позже презентацию перенесли на июнь следующего года, а старт продаж — к концу года. Одной из причин задержки стало стремление решить проблемы с приватностью.
Пользователи по-прежнему испытывают беспокойство в присутствии людей в очках с камерами от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), так как не уверены, записываются ли их разговоры, отмечает Bloomberg. Устройства уже были запрещены в судах Нью-Йорка и некоторых районах Пенсильвании и Висконсина. Кроме того, запрет ввели в некоторых школах, спортзалах и больницах.
В дополнение к умным очкам Apple также разрабатывает кулон и обновленные наушники AirPods с расширенными функциями искусственного интеллекта. Все эти носимые устройства будут подключаться к iPhone и оснащаться камерами. Например, кулон будет служить постоянно включенной камерой для iPhone, а камеры наушников и очков будут собирать визуальный контекст в помощь голосовому помощнику Siri. Ожидается, что производство умных очков начнется в декабре, а запуск в продажу намечен на 2027 год.
Проекты компании связаны с общей стратегией перехода от громоздких гарнитур Vision Pro к более легким и повседневным устройствам. Apple стремится к прорыву на рынке ИИ-гаджетов, чтобы удержать пользователей в своей экосистеме. Однако компания сталкивается с проблемой непринятия потребителями Vision Pro из-за высокой стоимости и громоздкости, аналогично опасениям по поводу умных очков Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).